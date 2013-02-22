Експерти прогнозують вихід у 2013 р. на IPO 2-3 аграрних компаній України

Експерти консалтингової компанії «УкрАгроКонсалт» прогнозують у 2013 році вихід на публічне розміщення акцій (IPO) двох-трьох українських компаній аграрного сектора, до того ж розміщення, ймовірно, будуть проведені на фондових біржах Азії, йдеться у повідомленні компанії.

Водночас загальний обсяг залучених українськими агрохолдингами інвестицій у свій розвиток в 2013 році, за оцінкою «УкрАгроКонсалт», може збільшитися до 1,2-1,3 млрд дол. з 950 млн дол. в 2012 році.

У 2012 році через погіршення ситуації на світовому фінансовому ринку жодна українська компанія не скористалася можливістю залучити капітал у свій розвиток за допомогою IPO або вторинного розміщення акцій.

Єдиною компанією, яка провела IPO на Варшавській біржі, у 2012 році стала транспортна KDM Shipping.

Експерти «УкрАгроКонсалт» відзначають, що минулого року істотно знизився обсяг торгів акціями українських аграрних компаній на фондових біржах.

На зниженні інтересу зарубіжних інвесторів до акцій українських аграрних емітентів позначилося кілька факторів, у тому числі, загострення боргової кризи в Європі і пересиченість аграрними компаніями з України на Варшавській фондовій біржі - 8 з 17 компаній аграрного сектора України, що здійснили IPO, торгуються саме на цій біржі .

Водночас із цієї групи лише шість аграрних компаній України, за даними «УкрАгроКонсалт», показали у 2012 році фінансове зростання («Миронівський хлібопродукт», «Кернел», «Агродженерейшн», «Авангард», ІМК і «Овостар Юніон»). Все це, на думку експертів, призвело до падіння інтересу до українських аграрних компаній з боку іноземних інвесторів.

«2011-2012 роки були періодом консолідації аграрного бізнесу. Головна мета аграрних компаній - підвищення ефективності свого бізнесу і завершення великих інвестиційних проектів. Консолідація аграрного сектора особливо важлива для малого та середнього бізнесу, якому з кожним днем ​​дедалі складніше конкурувати з агрохолдингами, які за рахунок обсягів виробляють дешевшу і якіснішу продукцію. Маючи також доступ до експорту, отримуючи прибуток в іноземній валюті, холдинги зіштовхуються з меншими валютними ризиками», - повідомляє «УкрАгроКонсалт».

«Такі холдинги, як «Овостар Юніон», «Мілкіленд», ІМК та «Укрлендфармінг» будуть дуже активні на ринку злиттів і поглинань», - йдеться у прес-релізі.

Довідка УНІАН. У 2011 році чотири українські аграрні компанії - ІМК, «Кернел», KSG Agro і «Овостар Юніон» - провели первинні та вторинні розміщення акцій на загальну суму 246 млн дол., а в 2010 році з цього сектора на європейські фондові біржі вийшли «Агротон», «Авангард», «Мілкіленд» і «Кернел», які сумарно залучили 423 млн дол.

Агентство «УкрАгроКонсалт» близько 20 років спеціалізується на наданні консалтингових послуг аграрної сфери на ринках України та країн Чорноморського регіону.