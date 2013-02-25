«Газ Україна» зацікавлена у купівлі Одеського і Лисичанського НПЗ

Група компаній «Газ Україна», що працює на ринку скрапленого газу України, виявляє цікавість до придбання Одеського і Лисичанського нафтопереробних заводів. Про це йдеться у відповіді компанії на запит агентства УНІАН.

«Потенційно цікаві Одеський і Лисичанський НПЗ», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія планує вже у 2013 році завершити консолідацію своїх активів під новим брендом і скласти фінансову звітність за міжнародними стандартами після завершення формування холдингу.

На питання УНІАН щодо існування фінансової звітності компанії за національними стандартами за 2012 рік, «Газ Україна» повідомила, що такої звітності не існує.

«За 2012 рік – не існує», - зазначається у повідомленні.

Також компанія повідомила, що й надалі залишатиметься на ринку скрапленого газу, і цього року планує збільшити свою частку до 20%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 лютого 2013 року група компаній «Газ Україна», що стала відомою після скандального придбання футбольного клубу «Металіст», заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом.

Антимонопольний комітет України має намір перевірити інформацію про те, що компанія «Газ Україна 2009» займає фактично монопольне становище на ринку поставок скрапленого газу.

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 мільйонів доларів.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямами. Річний оборот групи становить близько 10 мільярдів доларів.

Лисичанський НПЗ, який з березня 2012 року призупинив свою діяльність за ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, є другим за потужністю в Україні, здатний щорічно переробляти 16 млн тонн нафти.

Одеський НПЗ (м. Одеса), який із жовтня 2010 року зупинив роботу за ініціативою власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».