Варшавська фондова біржа у 2012 році скоротила чистий прибуток на 21%

Варшавська фондова біржа (WSE), що належить польській державі і публічна з кінця 2010 року, минулого року отримала 34,3 млн дол. чистого прибутку, що на 21% менше аналогічного показника 2011 року.

Згідно з повідомленням компанії, яким володіє УНІАН, зниження її чистого прибутку викликано меншими оборотами акціями, гіршими результатами асоційованих у групу WSE компаній і збільшенням вартості обслуговування боргів.

Водночас компанія повідомляє, що минулого року отримала рекордну виручку у 88,3 млн дол. (за поточним курсом 3,1 PLN за 1 USD), зазначивши, що це стало можливим завдяки придбанню Товарної біржі Енергії (TGE).

"Придбання TGE, яке дозволила диверсифікувати джерела доходів і зробило нас сильнішими в умовах нинішніх тенденцій на фінансовому ринку, було профінансоване за рахунок 5-ти річних облігацій на 79 млн дол.", - сказав Адам Мачеєвський, який очолив біржу на початку цього року.

Компанія відзначила, що, незважаючи на гірший, ніж попередній, рік, їй вдалося посилити свої позиції в регіоні.

"Проведені у Варшаві IPO становили 40% усіх дебютів у Європі, а загальна вартість запропонованих до продажу акцій (731 млн євро) дозволила біржі зайняти п'яте місце серед найбільш розвинутих європейських ринків капіталу", - зазначила компанія.

За її даними, обороти акціями на Варшавській біржі минулого року становили понад 54% усіх оборотів на європейських фондових майданчиках регіону (+4% порівняно з 2011 роком).

Як повідомляв УНІАН, на Варшавській фондовій біржі у 2012 році провела первинне розміщення акцій тільки одна компанія з України замість очікуваних експертами та керівництвом майданчика від 2 до 10 фірм.

Аналітики називали головною причиною нездійснених прогнозів ситуацію на ринку і розчарування серед інвесторів низкою українських емітентів, які не виконали раніше дані обіцянки.

Довідка УНІАН. На створеній на початку 1990-х років Варшавській фондовій біржі, за останніми даними, котируються папери близько 440 компаній, у тому числі, 43 зарубіжних.

Компанії з України, перша з яких дебютувала у Варшаві в 2006 році, становлять найчисельнішу групу з іноземних емітентів на WSE (11 на головному ринку) і включені у спеціальний національний індекс WIG-Ukraine.

У 2011 році Варшавська біржа, 35% акцій якої залишається у власності польського уряду (з 51,7% право голосу) скоротила чистий прибуток на 10% при зростанні виручки на 17%.

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