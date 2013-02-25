WIG-Ukraine втратив за тиждень більше 1%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine закінчив минулий тиждень 1,2% зниженням, закрившись поблизу своїх мінімальних значень останніх п'яти сесій на рівні 691,47 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, акції українських компаній дешевшали на тлі падіння котирувань основних індикаторів польського ринку, у тому числі, 1,2% мінуса "блакитних фішок" і 0,9% зниження індексу всього ринку WIG.

Індекс компаній з Центральної та Східної Європи WIG-CEE втратив за останні п'ять сесій 1,6%, а WIG Poland просів на 0,9%.

Серед 11-ти українських компаній, що котируються на головному майданчику Варшавського ринку, минулого тижня подорожчали папери тільки трьох із них.

Лідером зростання стали акції KDM Shipping, що оголосив минулого тижня про зростання вантажоперевезень в січні і який збільшив капіталізацію на 4%.

На майже 4%, незважаючи на повідомлення про зниження продажів в першому місяці року у понад 55 разів, подорожчали також папери вуглевидобувача Sadovaya Group, а на 0,6% - агрохолдингу Agroton.

Лідерами падіння стали папери виробника акумуляторів Westa (-12%), сільськогосподарської компанії KSG-Agro (-7,8%) і вуглевидобувача Сoal Energy (-5,1%).

Акції інших компаній втратили в ціні не більше ніж 2,7%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, який 1 лютого вперше з травня минулого року закрився вище 700 пунктів, закінчив попередній тиждень 1,7% зростанням після 2,5% зниження тижнем раніше.

За січень індекс виріс на майже 8% після того, як за попередній рік втратив 8,5%, незважаючи на більш ніж 20% зростання основних індикаторів польського ринку.

Довідка УНІАН. Минулого року WIG-Ukraine, створений Варшавською біржею в травні 2011 року, досяг свого максимального значення у червні - 831 пункт, а історичний мінімум - 592 пункти у травні.

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