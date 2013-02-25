В опозиції пропонують заборонити приватизацію майна морських портів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, у Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про морські порти України», яким зокрема передбачено переведення у статус стратегічних усіх об’єктів портової інфраструктури, які перебувають у державній власності, та встановлення заборони на їхню оренду чи приватизацію.

Також у законопроекті визначається, що у державній власності перебувають земельні ділянки у межах території морських портів. Земля, на якій розміщені стратегічні об’єкти портової інфраструктури, не може бути приватизована за жодних умов. Законопроект також посилює права трудових колективів морських портів і гарантії на збереження працівникам робочих місць.

Як повідомив автор законопроекту, народний депутат Олександр Дубовой, це вже друга спроба опозиції через ухвалення змін до діючого законодавства зупинити розбазарювання майна морських портів і не дозволити знищити професійні кадри підприємств.

За словами депутата, у парламенті минулого скликання вносилася ініціатива скасувати низку пунктів у чинному законі, зокрема щодо волюнтаристських можливостей управління морськими портами та порушення прав працівників. Однак, сказав він, парламентська більшість заблокувала винесення законопроекту навіть на розгляд профільного комітету.

«Законопроект ламає корупційні схеми. Тому влада, яка збагачується за рахунок цих схем, намагається залишити все як є», - зазначив О.Дубовой.

Він переконаний, що цього разу в парламенту немає іншого шляху, ніж ухвалити запропоновані зміни з огляду на те, що ситуація сягнула критичної межі.

«У законопроекті передбачене встановлення контролюючих функцій Верховної Ради за державною політикою в галузі портового господарства. Закрити морський порт, не надавши всієї документації парламенту, буде неможливо», - заявив народний депутат.

Проект закону про внесення змін до Закону "Про морські порти України" щодо гарантування конституційних прав громадян України на дотримання їхніх трудових прав і права на власність зареєстрований у Верховній Раді 20 лютого.