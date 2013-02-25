Індекс Української біржі зріс на 0,87%, індекс ПФТС - на 0,05%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 лютого, підвищився на 0,87% - до 1038,40 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51,05 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,7 млн грн, на строковому ринку - 22,3 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Укрсоцбанку", які зросли на 2,72%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,05% - до 360,61 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 440,4 млн грн.