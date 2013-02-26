Обсяг торгів на біржі «Перспектива» за тиждень скоротився на 40%

Обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» за минулий тиждень скоротився на 40,2% - до 3,15 млрд грн, при цьому з початку року обсяг торгів на біржі становив 36,6 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили в прес-службі, біржа «Перспектива» зайняла перше місце за обсягом торгів з початку року з часткою загального біржового обороту 78%.

Найбільший обсяг торгів на минулому тижні було зафіксовано з державними облігаціями України - 2,46 млрд грн, або 78,02% від загального обсягу; зі строковими контрактами - 366,95 млн грн, або 11,62%; облігаціями місцевих позик - 190,51 млн грн, або 6,05%.

Станом на 22 лютого 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку «Перспективи» становила 439, що на 14,6% більше, ніж на початок року.

Кількість членів ФБ «Перспектива» за станом на 22 лютого 2013 р. - 125 торговців цінними паперами.