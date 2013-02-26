НКЦПФР анулювала ліцензію «ММСІС Інвестментс»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 26 лютого на черговому засіданні ухвалила рішення про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами компанії «ММСІС Інвестментс».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі нацкомісії.

«Рішення анулювати ліцензію даного профучасника зумовлено тим, що ця компанія не є членом жодного професійного об'єднання або саморегульованої організації, а згідно з чинним законодавством наявність відповідного членства є обов'язковою умовою здійснення професійної діяльності», - повідомляє прес-служба.

Таким чином, «ММСІС Інвестментс» наразі не може надавати ліцензійні послуги споживачам.

У прес-службі відзначають, що частиною 4 ст. 16 «Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж і депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегульованої організації, яка об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів з відповідного виду професійної діяльності.

«У разі виключення з СРО, ліцензіат повинен протягом двох місяців стати членом СРО за відповідним видом діяльності та протягом п'яти робочих днів з дати видачі свідоцтва учаснику саморегульованої організації повідомити про це Комісію, що не було здійснено «ММСІС Інвестментс»», - пояснюють в прес-службі.

Підставою для анулювання ліцензії «ММСІС Інвестментс» стало виключення компанії з асоціації «Українські фондові торгівці» 21 грудня 2012 року та подальше невідновлення ліцензіатом статусу члена організації протягом двох місяців.

У прес-службі нацкомісії додають, що в січні поточного року регулятор прийняв рішення про визнання реклами послуг, пропонованих ТОВ «ММСІС Інвестментс», недобросовісною і вирішив призупинити поширення реклами щодо товарів і послуг даного професійного учасника фондового ринку.

Раніше Господарський суд Дніпропетровської області відмовився задовольнити клопотання компанії «ММСІС Інвестментс» щодо призупинення дії рішення ради асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) в частині виключення її зі складу асоціації.

Суд також відмовився заборонити Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку вчиняти дії щодо анулювання ліцензій «ММСІС Інвестментс» на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку на підставі невідновлення компанією статусу члена АУФТ у встановлений законодавством термін.

Довідка УНІАН. Компанія ТОВ "ММСІС Інвестментс" заснована в 2011 р. У жовтні 2011 р. компанія отримала ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на професійні види діяльності на ринку цінних паперів.

Асоціація «Українські фондові торгівці» створена в березні 2009 року шляхом об'єднання трьох саморегульованих організацій і є одним з найбільших об'єднань професійних учасників фондового ринку (свідоцтво НКЦПФР про статус СРО №3 від 22 травня 2012 року). У цей час членами АУФТ є 688 професійних торгівців цінними паперами.