Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 26 лютого, скоротився на 1,37% - до 1024,18 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,26 млн грн, з них на фондовому ринку - 29,37 млн грн, на строковому ринку - 32,89 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Мотор Січ», які виросли на 0,48%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,25% - до 361,52 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 411,82 млн грн.