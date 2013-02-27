Акціонери не мають наміру продавати «Укрінбанк»

Акціонери «Укрінбанку», що входить до групи середніх фінансових установ, не мають наміру продавати банк, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, інформація щодо неодноразових спроб продажу «Укрінбанку», розміщена в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності. Зміст згаданого в ЗМІ документа компанії Moravia Capital AG стосується залучення довгострокових іноземних інвестицій за доступною ціною, що є широко поширеною практикою здешевлення ресурсів для кредитування перспективних інноваційних проектів клієнтів.

«Укрінбанк», дійсно, наприкінці 2011 року мав намір залучити 100 мільйонів доларів шляхом декількох фінансових інструментів, але відмовився від цих планів, так як вартість таких засобів перевищувала очікуваний результат», - повідомила прес-служба.

Також повідомляється, що стрімке зростання активів банку, частки на ринку, прибутковості операцій, регіональної мережі є наслідком планомірної реалізації стратегії розвитку, завдяки якій банк займає з року в рік все більш високі позиції на фінансовому ринку країни.

Довідка УНІАН. «Укрінбанк» працює на ринку України з 1989 року і входить до групи середніх фінансових установ.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 5,09 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,12 млрд грн, зобов'язання - 4,51 млрд грн, кошти клієнтів - 3,39 млрд грн, власний капітал - 5,09 млрд грн , статутний капітал - 305 млн грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 10,54 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотної участі.