ВФБ сподівається на збільшення кількості українських компаній, що торгуються за кордоном

Варшавська фондова біржа (ВФБ) може стати хорошим майданчиком для українського бізнесу, який бажає вийти за межі України та розмістити свої цінні папери за кордоном.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив член Наглядової ради ВФБ Павло Гранієвський.

«Я дуже сподіваюся, що кількість українських компаній на Варшавській біржі збільшиться. Українським компаніям час виходити за межі України. І в цьому сенсі Варшавська біржа вельми цікавий майданчик - не тільки з погляду котирувань на основному ринку, але і з погляду присутності на галузевих майданчиках і майданчиках для середнього бізнесу», - сказав П.Гранієвський. Він також додав, що біржа зацікавлена ​​не тільки в технічному лістингу компаній, але в їх активній участі в біржових процесах.

До того ж П.Гранієвський не виключив, що Україна могла б рано чи пізно приєднатися до загальноєвропейського біржового простору. «Інвестиційний клімат в Україні, зрозуміло, потребує вдосконалення. Але як знати, можливо, одного дня українські біржі також вийдуть на зовнішні ринки і будуть вести спільні операції з біржами Європи», - зазначив економіст.

Довідка УНІАН. Варшавська фондова біржа - одна з найбільших фондових бірж Східної та Центральної Європи.

У 2011 році на біржу вийшли чотири українські аграрні компанії - ІМК, «Кернел», KSG Agro і «Овостар Юніон». Вони провели первинні та вторинні розміщення акцій на загальну суму 246 млн дол. Тоді ж на біржу вийшли компанії Coal Energy і Westa ISIC SA, які сумарно залучили 125 млн доларів. У 2010 році з цього сектора на європейські фондові біржі вийшли «Агротон», «Авангард», «Мілкіленд» і «Кернел», які сумарно залучили 423 млн дол.

Єдиною українською компанією, яка в 2012 році провела IPO на Варшавській біржі, стала транспортна компанія KDM Shipping.