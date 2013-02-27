Український фондовий ринок у середу знову закрився різноспрямовано
18:18, 27 лютого 2013Фондовий ринок
0
Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 27 лютого, знизився на 0,3% - до 1021,08 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 55,75 млн грн, з них на фондовому ринку - 25,92 млн грн, на строковому ринку - 29,83 млн грн.
Лідером підвищення стали цінні папери «Авдіївського коксохімічного заводу», які зросли на 2,15%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,21% - до 362,26 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 276,48 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter