Хід торгів на українському ринку акцій у середу частково відображав картину із зарубіжних бірж - експерт

Хід торгів на вітчизняному ринку акцій у середу, 27 лютого, почасти відображав картину, що складалася протягом дня на закордонних майданчиках.

Так аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов прокоментував УНІАН підсумки сьогоднішньої торгової сесії на фондових біржах.

За його словами, «глобальні індикатори в середу демонстрували підвищену волатильність на тлі неоднозначних новин». Негативна інформація прийшла з боргового ринку. За результатами аукціону, що відбувся, прибутковість 10-річних італійських бондів зросла до 4,83% проти 4,17% на попередньому аукціоні, що стало відображенням невизначеності політичної ситуації в Італії.

О.Кушнарьов додав, що «побоювання інвесторів також були пов'язані з ситуацією навколо американського бюджету: якщо політики не зроблять попереджувальних заходів, секвестр бюджету може відбутися вже наприкінці поточного тижня. Представники Fitch вказали на можливість зниження рейтингу США в разі, якщо в найближчому майбутньому нормативна планка американського держборгу не буде підвищена. Останнім часом гравці встигли звикнути до заяв про те, що рейтинг США буде знижений, тому реакція ринків на новину була слабкою».

На думку аналітика, макростатистика в середу носила змішаний характер. Зведений індекс довіри до економіки єврозони в лютому зріс до максимальної позначки за останні 10 місяців - 91,1 пункта, тоді як очікувалося зростання показника до 89,9 пункта. Квартальна оцінка зміни ВВП Великобританії збіглася з попередніми даними: головний макроекономічний індикатор впав на 0,3% у 4-му кварталі щодо 3-го кварталу. Водночас у річному обчисленні ВВП зріс на 0,3%, притому що змін учасники ринку не очікували. Гіршими за прогнози опинилися січневі дані щодо замовлень на товари тривалого користування в США.

Як зазначив О.Кушнарьов, український фондовий ринок завершив сесію 27 лютого на негативній території. В аутсайдерах серед представників індексного кошика Української біржі закріпилися акції «Райффайзен Банку Аваль», що втратили 2,27%. Динаміка гірше ринку була зафіксована в паперах "Укрнафти" (-0,67%) і "Азовсталі" (-0,57%). Найбільше зростання в першому ешелоні показали акції Авдіївського КХЗ (+2,15%).

За інформацією аналітика, в четвер динаміку ринків визначатиме насамперед статистика з ВВП США. Первісна оцінка показала, що в 4-му кварталі американський ВВП знизився на 0,1%. Це стало неприємним сюрпризом для гравців, які чекали зростання показника на 1,1%. Згідно з новим прогнозом аналітиків Bloomberg, приріст ВВП у 4-му кварталі повинен становити 0,5%, проте перегляд темпів не виглядає очевидним, що створює ризики для покупців.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 27 лютого, знизився на 0,3% - до 1021,08 пункта. Загальний обсяг торгів становив 55,75 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,21% - до 362,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 276,48 млн грн.