«Промінвестбанк» погасив облігації серії «В» на 500 млн грн

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк», Київ) з ​​25 по 27 лютого 2013 року в повному обсязі погасив облігації серії «В» на суму 500 млн грн, повідомляється на сайті банку.

У банку нагадали, обсяг емісії цінних паперів цієї серії становив 500 тис. штук, номінальна вартість кожної облігації - 1 тис. грн. Облігації серії «В» перебували в обігу 2 роки, процентна ставка була встановлена ​​незмінною для всіх процентних періодів і становить 14% річних.

На сьогодні в обігу на фондовому ринку перебувають ще три серії облігацій «Промінвестбанку» (А, С і F) об'ємом кожної - 500 млн грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створений у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 41,318 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,486 млрд грн, зобов'язання - 36,045 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 5,273 млрд грн.

«Промінвестбанк» у 2012 році збільшив прибуток у 7,5 рази - до 224,77 млн грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) за станом на 1 січня 2013 року володіє 97,8502% акцій «Промінвестбанку».