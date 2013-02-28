«Газ України» консолідує активи під новим брендом «СЄПЕК»

Група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявляє про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК). Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«СЄПЕК об'єднає енергетичні активи, якими сьогодні володіє український бізнесмен Сергій Курченко. Зокрема до неї увійдуть структури, що здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, а також мережі АЗС та АГНКС та інші профільні активи», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, формування СЄПЕК відбувається в рамках реструктуризації бізнесу Сергія Курченка і є першим кроком на шляху створення великої багатопрофільної енергетичної компанії, яка вестиме виробничу, торгову та інвестиційну діяльність на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

Як раніше повідомляв УНІАН, група компаній «Газ Україна» зацікавлена в купівлі Одеського і Лисичанського нафтопереробних заводів.

22 лютого 2013 року група компаній «Газ Україна» заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом.

Антимонопольний комітет України має намір перевірити інформацію про те, що компанія «Газ Україна 2009» займає фактично монопольне становище на ринку поставок скрапленого газу.

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з купівлею наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, які займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямами. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів.

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