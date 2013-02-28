Український фондовий ринок у четвер зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 28 лютого, збільшився на 0,95% - до 1030,76 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 58,72 млн грн, з них на фондовому ринку - 32,26 млн грн, на строковому ринку - 26,46 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Мотор Січ», які зросли на 3,59%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,38% - до 363,64 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 195,74 млн грн.

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