АМКУ дозволив фізособі придбати понад 25% акцій «Артемівськ Вайнері»

Антимонопольний комітет України дозволив фізичній особі - громадянину України придбати понад 25% акцій в одному з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин «Артемівськ Вайнері» (Донецька обл.), повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, фізособі надано дозвіл на придбання акцій ПАТ «Артемівськ Вайнері», що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року фінансово-промислова група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), 100% акцій якої належить бізнесменові Рінату Ахметову, вийшла зі складу акціонерів найбільшого виробника ігристих вин України «Артемівськ Вайнері».

За підсумками 2012 року «Артемівськ Вайнері» (Донецька обл.) скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 25,8% - до 13,1 млн грн.

Довідка УНІАН. «Артемівськ Вайнері» - одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом. Завод з виробництва ігристих вин був заснований в 1950 році в штольнях гіпсових виробок на глибині 50-70 метрів від поверхні. Загальна площа підземних штолень, в яких одночасно зберігається 30 млн пляшок артемівського ігристого вина, становить понад 25 га. Основні торгові марки і товарні знаки - «Krimart», «Крим», «Артемівське», «Krimsekt».