«Укртелеком» придбав телефонну мережу «Кримтел»

25 лютого 2013 року між компаніями «Укртелеком» і «Кримтел» укладено договір про придбання «Укртелекомом» обладнання телекомунікаційної мережі «Кримтел».

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укртелеком», який має УНІАН.

Фінансова сторона угоди не розкривається.

Як наголошується в повідомленні, згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у галузі зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) про переоформлення номерного ресурсу, який належав «Кримтел» у м. Сімферополь, «Укртелеком» отримає цей номерний ресурс 1 березня 2013 року.

«Укртелеком» пропонує споживачам переукласти договір на надання телекомунікаційних послуг.

Укладення договору з «Укртелекомом» для колишніх абонентів «Кримтелу» дозволить, за інформацією компанії, зберегти існуючий номер телефону без додаткової оплати, отримувати послуги місцевого, міжміського і міжнародного зв'язку, підключитися до послуги високошвидкісного Інтернет-доступу «ОГО!» (за наявності технічної можливості) і ін.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2012 р. «Укртелеком» розірвав взаємоз'єднання своєї мережі зв'язку з мережею «Кримтел», у зв'язку із заборгованістю «Кримтелу» перед «Укртелекомом» у розмірі 10 млн грн, і визнання «Кримтелу» банкрутом за його заявою (рішення від 14.06.2012 року Господарського суду АР Крим). Це призвело до того, що близько 18 тис абонентів «Кримтел» не змогли отримувати телекомунікаційні послуги в повному обсязі.

З 21 грудня 2012 року знову був відкритий місцевий телефонний зв'язок між мережами «Кримтел» і «Укртелеком» і вхідний трафік (міжміський, міжнародний, мобільний від інших операторів через мережу «Укртелеком» до мережі оператора «Кримтел»).

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA TELECOMINVEST LIMITED) - 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2012 році становив понад 8,2 млрд грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (м. Сімферополь) створено в жовтні 1993 року, спеціалізується на наданні послуг цифрового міського зв'язку в АР Крим, кількість абонентів - 18 тис. Основним власником «Кримтел» була гендиректор компанії Марина Поваляєва (70% статутного капіталу).