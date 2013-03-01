Мінфін у березні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у графіку розміщення ОВДП на березень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 березня.

На аукціоні 5 березня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

12 березня на аукціон виставлять ОВДП з терміном обігу 1, 5, 7 років, а також 2 і 3-річні валютні держпапери.

На аукціоні 19 березня Мінфін має намір запропонувати стандартні ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, 3-річні індексовані ОВДП, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки.

На останньому, запланованому на 26 березня аукціоні, планується продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, а також держпапери, номіновані у валюті, терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 26 лютого, привернув до державного бюджету 50,47 млн грн і 372,28 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. За станом на 28 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 200,284 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 118,915 млрд грн, у власності банків - 68,319 млрд грн, нерезидентів - 4,765 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.