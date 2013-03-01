ДТЕК має намір випустити боргові цінні папери на суму до 1,5 млрд дол.

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, протягом найближчих 12 місяців має намір випустити боргові цінні папери на суму до 1,5 млрд дол., йдеться в повідомленні компанії.

Розміщення цих процентних облігацій ДТЕК має намір проводити на закордонних або національному фондовому ринку.

Рішення про випуск цих паперів повинно отримати попереднє схвалення на запланованих на 4 березня 2013 року зборах акціонерів енергогенеруючої компанії «ДТЕК Дніпроенерго».

Енергохолдинг не повідомляє інших деталей цього запозичення.

У травні 2010 року ДТЕК здійснив дебютний випуск єврооблігацій на 500 млн дол. з терміном погашення в 2015 році. Фіксована на весь термін обігу позики купонна ставка становила 9,50% річних.

Напередодні ДТЕК повідомив про збільшення в 2012 році порівняно з 2011 роком виробництва електроенергії на 55,8% - до 51,383 млрд кВт/год. - з 32,98 млрд кВт/год. у 2011 році.

До того ж енергопостачальні підприємства ДТЕК у 2012 році збільшили закупівлю електроенергії на ОРЕ (оптовий ринок електроенергії) у 3,83 рази - до 53,918 млрд кВт/год., тоді як за підсумками 2011 року закупівля в ОРЕ становила - 14,066 млрд кВт/год.

Експорт електроенергії енергохолдінгом у 2012 році збільшився на 90,6% - до 9,707 млрд кВт/год.

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».