Індекс WIG-Ukraine в лютому втратив понад 2%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку (WSE) WIG-Ukraine закінчив торги лютого на мінімальних значеннях місяця на рівні 679,75 пунктів, що на 2,2% менше закриття останнього дня торгів січня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив минулий місяць зниженням на тлі падіння більшості основних індексів польського фондового ринку.

Найбільш ліквідні компанії, що торгуються на WSE, втратили в лютому 1,6% на тлі 1,2% зниження індикатора широкого ринку WIG.

Національний WIG-Poland, до якого включені понад 300 з усіх близько 440 компаній на Варшавській біржі, просів на 1,06%.

Більше українського індексу минулого місяця знизився тільки індикатор компаній з Центральної та Східної Європи, WIG-CEE, який втратив 2,9%.

Серед 11 компаній з України, акції яких котируються на головному майданчику WSE, лютий закінчили зростанням тільки 4 з них.

Найбільше подорожчав минулорічний дебютант, судноплавна компанія KDM Shipping, яка збільшила свою капіталізацію на понад 11% і перший дебютант на Варшавській біржі, що реалізував IPO в 2006 році, компанія Astarta (+ понад 10%).

Акції одного з найбільших в Україні виробників молока Industrial Milk Company подорожчали на 3,6%, а вугільної Sadovaya Group - на 1,6 відсотків.

Лідерами падіння стали папери ще одного вуглевидобувача Coal Energy і сільськогосподарської KSG Agro, які втратили близько п'ятої частини своєї ринкової вартості.

Виробник акумуляторів Westa подешевшав у лютому на 9%, сільськогосподарський Аgroton - на 8%, виробник молочних виробів Milkiland - на 5,4%, виробник яєць і яєчних продуктів Ovostar Union - на 1,5%.

Найбільша українська компанія на Варшавській біржі, що входить до числа "блакитних фішок", і на яку припадає майже 40% в WIG-Ukraine - агрохолдинг Kernel - подешевшав на 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, за перший місяць поточного року індекс українських компаній зріс на майже 8% після того, як за попередній рік втратив 8,5%, незважаючи на більш ніж 20% зростання основних індикаторів польського ринку.

Довідка УНІАН. У минулому році індекс WIG-Ukraine, створений Варшавською біржею в травні 2011 року, досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичний мінімум - 592 пункта в травні.