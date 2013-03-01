Індекс Української біржі підвищився на 0,31%, індекс ПФТС - на 0,19%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 1 березня, збільшився на 0,31% - до 1033,96 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 52,35 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,3 млн грн, на строковому ринку - 24,05 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль», які виросли на 3,41%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,19% - до 364,32 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 161,86 млн грн.