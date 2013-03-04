WIG-Україна втратив минулого тижня майже на 5%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі (WSE) WIG-Україна за останні п'ять торговельних сесій втратив 4,91% після близько 1% мінуса тижнем раніше, закрившись на рівні 653,12 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив тиждень зниженням на тлі зростання більшості основних індексів польського фондового ринку.

Найбільш ліквідні компанії, що торгуються на WSE, подорожчали за тиждень на 0,64%, а індикатор широкого ринку WIG додав 0,86%.

Національний WIG-Польща, до якого включено понад 300 з 440 компаній на Варшавській біржі, піднявся на більш ніж 1%.

Крім WIG-Україна з національних індексів знизився тільки об'єднуючий 31 компанию з Центральної та Східної Європи WIG-CEE - на 1,73%.

Серед 11 компаній з України, акції яких котируються на головному майданчику ВФБ, минулого тижня найбільше подешевшали папери вуглевидобувачів Coal Energy (майже на 14%), агрохолдингу KSG Agro (на понад 13%) і найбільшої української компанії на польському фондовому ринку - Kernel (на майже 8%).

До того ж папери відзвітувати про результати другого кварталу Coal Energy в той же день подешевшали на менше 3%, а Kernel - майже на 4%.

Свою капіталізацію минулого тижня збільшили виробник молочних виробів IMC (+0,2%), виробник яєць і яєчних продуктів Ovostar союзу (+3,2%), cудохідна компанія KDM Shipping (+5,9%) та виробник акумуляторів Westa (+ 23,7%).

Акції Westa, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі в червні 2011 року, демонструють найрізкіші зміни ціни в процентному виразі через дуже низьку їх вартість.

За останній тиждень папери компанії, які в перший день торгів коштували майже 4 долари, подорожчали з близько 0,18 до 0,24 долара (за поточним курсом 1USD = 3,1 PLN).

Як повідомляв УНІАН, WIG-Україна в лютому втратив понад 2% після 8% зростання в перший місяць поточного року.

У 2012 році WIG-Україна досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму - 592 пункта - у травні. За весь рік український індекс втратив 8,5%, незважаючи на більш ніж 20% зростання основних індикаторів WSE.