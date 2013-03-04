Основною подією тижня для фондових ринків стануть дані з ринку праці США - експерти

Основною подією поточного тижня для фондових ринків буде публікація у п'ятницю, 8 березня, даних щодо кількості нових робочих місць і безробіття в США.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони додали, що до цього, в середу, в Європі оприлюднять оновлений показник ВВП за четвертий квартал 2013 року.

Як відзначили аналітики, американські фондові індекси завершили торги п'ятниці, 1 березня, на позитивній ноті, зафіксувавши приріст і за підсумками минулого тижня загалом. Індекс виробничої активності в США (ISM Manufacturing) у лютому зріс до максимуму з червня 2011 року - до 54,2 пункта в порівнянні з 53,1 пункта місяцем раніше. До того ж прогнозувалося зниження до 52,5 пункта.

За словами аналітиків, індекс UX, який протягом практично всієї сесії 1 березня торгувався в негативній зоні, під закриття вийшов у плюс. Лідером зростання на Українській біржі виявилися акції «Райффайзен Банку Аваль» (+3,4%), попит на які знову відновився після двотижневого зниження. Динаміка торгів за рештою фішок виявилася змішаною.

Аналітики нагадали, що індексний комітет Української біржі підвищив ліміт однієї акції в індексі UX з 15% до 20%. У результаті цього зросла вага «Мотор Січі» та «Центренерго» до 20% за рахунок незначного зниження часток інших індексних паперів.

За інформацією аналітиків, за минулий тиждень в лідери зростання вийшла «Мотор Січ» (3,8%), падіння - «Донбасенерго» (-2,5%). «Перша торгується з коефіцієнтом 2,5 х PE'12. Настільки низький оцінний показник пояснюється відносною «закритістю» компанії щодо міноритарних інвесторів. На додаток, у компанії низький коефіцієнт дивідендних виплат (3% від чистого прибутку). Зазвичай проблема «закритості» на час вирішується у період чергових зборів акціонерів, коли інвестори мають право отримати необхідну за законом інформацію. Для акціонерів «Мотор Січі» у 2013 році такий день настане 28 березня. Рішення іншого питання нам бачиться малоймовірним», - вважають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 1 березня, збільшився на 0,31% - до 1033,96 пункта. Обсяг торгів на Українській біржі становив 52,35 млн грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,19% - до 364,32 пункта. Загальний обсяг торгів становив 161,86 млн грн.