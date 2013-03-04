НКЦПФР підготувала законопроект про захист прав інвесторів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який передбачає впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів інституту похідного позову, повідомляє прес-служба НКЦПФР.

«Цим документом ми пропонуємо привнести в українське законодавство один з ефективних інструментів захисту своїх прав для учасників ринку - похідний позов і таким чином наблизити вітчизняну законодавчу базу до міжнародних стандартів», - відзначили в прес-службі.

За словами члена НКЦПФР Анатолія Амеліна, механізм похідного позову полягає в наданні акціонерам, які володіють часткою не менше 5%, права звернутися до суду від імені суспільства для притягнення до відповідальності посадових осіб товариства за збитки, завдані їх незаконними діями.

«На жаль, в українській практиці є досить поширеною ситуація, коли посадові особи товариства або учасник завдають шкоди суспільству через вимивання активів і отримання прибутку і, при цьому, блокують будь-які спроби учасників оскаржити такі дії або притягнути винних посадових осіб до відповідальності за непрямі збитки акціонерів, зниження капіталізації компанії, несплату дивідендів», - цитує прес-служба А.Амеліна.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Господарського процесуального кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства», зазначає прес-служба регулятора.

У прес-службі також зауважили, що необхідність розробки зазначеного законопроекту передбачена Планом заходів щодо підвищення показників України в рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу», затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Документ буде розміщений на сайті НКЦПФР для отримання коментарів від учасників ринку і громадськості та погоджений із зацікавленими міністерствами та відомствами.