Обсяг торгів на біржі "Перспектива" в лютому скоротився на 22%

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» в лютому поточного року становив 17,18 млрд грн, що на 22% менше попереднього місяця, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили на біржі "Перспектива" посіла перше місце серед фондових бірж за обсягами торгів у лютому.

За інформацією прес-служби біржі, з початку року обсяг торгів на "Перспективі" становив 39,3 млрд грн, що, за оцінкою представників біржі, становить 76% загального біржового обороту в Україні.

За обсягом торгів на біржі в лютому поточного року лідирували державні облігації України (87,79%), обсяг яких порівняно з січнем скоротився на 3,19%, облігації місцевих позик - 1,12% і термінові контракти - 7,55%. При цьому 1,19% торгів проведено на Ринку розміщення (за облігаціями ТОВ "Ековіте", ТОВ "Новотех-Інвест", ТОВ "СК-Агро", ТОВ "МІК Мега", ТОВ "Сонет", ТОВ "Електрохімпром", ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"); 7,55% - на строковому ринку (за ф'ючерсними контрактами, яких протягом місяця було укладено 712611).

За інформацією директора біржі «Перспектива» Станіслава Шишкова, продовжує спостерігатися стабільне зростання обсягу біржових торгів насамперед за ОВДП. Якщо за перші 2 місяці 2012 року обсяг торгів ОВДП на біржі становив 2,4 млрд грн, то зараз зріс в 14 разів - до 35,8 млрд грн. Такі ж тенденції характеризували і активність обігу ОВДП на біржовому ринку України загалом: обсяги торгів збільшилися в 2,9 рази - до 38,9 млрд грн з 13,6 млрд грн. За його словами, в порівнянні з попереднім місяцем загальний обсяг торгів скоротився на 22%, насамперед, через скорочення обсягу торгів ОВДП на 27%. У теж час, за місцевим позикам обсяг торгів збільшився в 50 разів, опціонними сертифікатами - у 10 разів, облігаціями підприємств - в 2,8 рази, інвестиційними сертифікатами - в 2,2 рази, акціями - на 77%, строковими контрактами - на 8 %. «Це сприяло певній диверсифікації структури торгів на Біржі», - додав С.Шишко.

Станом на 28 лютого 2013 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становило 425. З них 117 - 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 258 - позалістингові.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, само-каталозі (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківських платіжних систем (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні термінові контракти (2012). Кількість членів Біржі станом на 28 лютого 2013 року - 125 торговців цінними паперами (18,2% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО).

Протягом лютого членство на біржі отримали ТОВ "ФК "Астрея", ТОВ "Фінмаркет-Груп", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк", АТ "Банк "Український капітал", ТОВ "Фенікс БРОК", ПАТ "Європейський газовий банк".