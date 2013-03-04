Індекс Української біржі знизився на 0,47%, індекс ПФТС - на 0,25%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 4 березня, знизився на 0,47% - до 1029,15 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 68,17 млн грн, з них на фондовому ринку - 46,72 млн грн, на строковому ринку - 21,44 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Мотор Січ», які виросли на 0,04%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,25% - до 363,40 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 375,78 млн грн.