Зростання європейських ринків сьогодні на відкритті підтримало й українські акції - експерти

Зростання європейських ринків сьогодні на відкритті підтримало позитивне відкриття й українських акцій, після вчорашнього падіння.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, спроби Китаю охолодити перегрітий ринок нерухомості призвели в понеділок, 4 березня, до падіння ринку акцій країни, а також Європи. Однак підтримку Європі зробила заява Уоррена Баффета в інтерв'ю CNBC про привабливість акцій, що також сприяло зростанню S&P 500 на 0,5%.

Як відзначають аналітики, український ринок у понеділок відкрився разом з європейськими майданчиками - зниженням UX на 10 пунктів. Відразу з'явилися покупці, які викуповували просівші акції, що дозволило стабілізувати ринок на рівні 1030 пунктів. З індексних паперів Української біржі лише «Мотор Січ» (+0,04%) продемонструвала позитивну динаміку.

На думку аналітиків, звітність «Миронівського хлібопродукту» за 2012 рік виявилася у рамках прогнозів. Однак попереднє рішення ради директорів компанії виплатити дивіденди (1,135 дол. на акцію) є позитивним для акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 4 березня, знизився на 0,47% - до 1029,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 68,17 млн грн.

Індекс ПФТС опустився на 0,25% - до 363,40 пункта. Загальний обсяг торгів становив 375,78 млн грн.