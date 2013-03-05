Індекс Української біржі знизився на 0,21%, індекс ПФТС підвищився на 0,07%
18:13, 05 березня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 березня, знизився на 0,21% - до 1027,0 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 56,21 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,43 млн грн, на строковому ринку - 28,77 млн грн.
Лідером підвищення стали цінні папери "Донбасенерго", які виросли на 3,15%.
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,07% - до 363,65 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 284,35 млн грн.
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