Підсумки торгів вівторка: золото дорожчає, долар падає, Dow Jones перевищив історичний максимум

Вартість золота зростає на тлі погіршення позицій американської валюти, а також очікувань подальшого стимулювання економіки Японії.

Квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex на торгах у вівторок, 5 березня, подорожчав на 2,5 долара, або на 0,2%, склавши 1574,90 долара за тройську унцію.

Долар подешевшав до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США до 82,07 пункту з 82,24 пункту днем раніше, передає ПРАЙМ.

Позитивна динаміка дорогоцінного металу була підтримана заявами кандидата на пост заступника глави Банку Японії Кіку Івате про необхідність збільшення програми стимулювання для досягнення інфляції в 2% не пізніше, ніж через два роки. На його думку, регулятору під час розширення програми викупу активів варто звернути увагу на довгострокові облігації з терміном погашення понад п'ять років.

У той же час, значного зростання цін на золото перешкоджало збільшення американських фондових індексів, особливо DJIA, який пробив рекордно високу позначку в 14200 пунктів.

"Важко уявити, що фондового ринку ще є куди рости, особливо якщо порівнювати ситуацію в економіці зараз і в 2007 році. На жаль, окремі інвестори намагаються витягти прибуток тільки з росту індексів, забуваючи про диверсифікацію портфелів", - заявив агентству MarketWatch віце-президент інвесткомпанії Blanchard & Co. Девід Бім.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал зростають уже 12 років поспіль. Водночас, в 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За січень поточного року золото подешевшало на 0,8%.