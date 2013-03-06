Фонд держмайна 28 березня виставить на продаж останній держпакет "Харківгазу"

Фонд державного майна України виставить 17,7% акцій підприємства з газопостачання і газифікації "Харківгаз" на біржові торги, які відбудуться на майданчику Східно-Європейської фондової біржі 28 березня.

Про це повідомляється в газеті «Відомості приватизації».

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета становить 7,082 млн. грн.

У 2012 році «Харківгаз» скоротив реалізацію продукції на 6,3% - до 985,205 млн грн, водночас чистий прибуток порівняно з 2011 роком зменшився у 15 разів – до 6,093 млн грн.

Після продажу цього пакета акцій в держвласності не залишиться акцій "Харківгазу".

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківгаз» (Харків) займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Харківській області.

У 2012 році «Харківгаз» скоротив реалізацію продукції на 6,3% - до 985,205 млн грн, водночас чистий прибуток порівняно з 2011 роком зменшився у 15 разів - до 6,093 млн грн.

Щорічно підприємство транспортує близько 1,2 млрд кубічних метрів природного газу, постачає природний газ понад 440 тисячам абонентів Харківської області, майже 2 500 об'єктам комунально-побутової сфери, 180 промисловим підприємствам і близько 730 бюджетним установам та організаціям. Рівень газифікації області становить 70,8%.

Фонду держмайна належить 17,7% акцій "Харківгазу".

Крім того, загалом 65,0721% акцій володіють компанії, зареєстровані на Кіпрі: "Eriswell Trading Limited" належить 14.5310% акцій, "Humgate Holdings Limited" - 19.7367%, "Sodeman Limited" — 17.1915%, "Tanter Holdings Limited" - 13.6129%.