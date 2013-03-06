«Укравтодор» розмістив облігації на 7,2 млрд грн під держгарантії
Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розмістив облігації на суму 7,2 млрд грн під державні гарантії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив заступник голови відомства Володимир Галушко.
«Ми зуміли розмістити 7,2 млрд грн», - сказав він.
Водночас він відзначив, що відомство поки не визначилося з обсягом залучення держгарантій на 2013 рік у зв'язку з тим, що Міністерство фінансів поки не визначилося з сумою держгарантій.
«Коли Мінфін визначить суму держгарантій, ми визначимо суму і механізми залучення коштів», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань «Укравтодору» у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.
У 2012 році «Укравтодор» відкрив рух на 1601 км відремонтованих і збудованих доріг.
«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.
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