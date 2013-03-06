Український фондовий ринок у середу закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 березня, знизився на 0,09% - до 1026,12 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51,32 млн грн, з них на фондовому ринку - 33,59 млн грн, на строковому ринку - 17,73 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Укрнафти", які зросли на 1,53%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,03% - до 363,75 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 278,01 млн грн.