Світові фондові ринки продовжують ігнорувати негативні події - експерт

Світові фондові ринки в середу, 6 березня, продовжили висхідний рух, ігноруючи негативні події останніх днів і продовжуючи досягати історичних максимумів.

Про це сказала в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

На її думку, «все більш відірваною від реальності представляється ця гра на підвищення, враховуючи негативні новини останніх днів і публікацію далеко не завжди позитивної статистики».

Водночас, додала Я.Лаврик, український фондовий ринок сьогодні більшою мірою ігнорував сигнали з-за кордону і завершив день у червоній зоні. Рушійною силою зниження індексу Української біржі стали папери "Донбасенерго" (-1,20%) і "Райффайзен Банку Аваль" (-0,75%). Непогане зростання показали акції "Укрнафти" (+1,53%) і «Укрсоцбанку» (+1,03%).

За словами аналітика, статистика, що виходила в середу носила суперечливий характер. Згідно з опублікованими даними, падіння європейської економіки в 4-му кварталі 2012 року становило 0,6%. Зниження показника стало максимальним з 2009 року, хоча і виявилося в рамках очікувань інвесторів.

Як вважає Я.Лаврик, дані ринку праці носили куди більш оптимістичний характер. Згідно зі звітом компанії ADP, зростання зайнятості в приватному секторі США в лютому становило 198 тис. проти прогнозу 170 тис. Дані ADP традиційно виходять перед офіційною статистикою і дають гравцям попереднє бачення того, якими можуть виявитися показники Мінпраці. У п'ятницю будуть опубліковані дані щодо зміни зайнятості поза с/г сектору та рівня безробіття в США.

Аналітик наголошує, що «занадто гарна статистика також може стати негативним чинником. Адже тепер ринки, настільки залежні від додаткової ліквідності, всю інформацію розглядають крізь призму QE. А, як стало відомо напередодні, орієнтирами для дій ФРС США тепер будуть головним чином показники ринку праці».

Як вважає Я.Лаврик, «сьогоднішнє зростання ринків також вказує на те, що інвестори чекають позитива від завтрашнього засідання ЄЦБ і виступу Маріо Драгі. Під час прес-конференцій глави регулятора на біржах помітно підвищується волатильність, що створює сприятливі умови для спекулятивних угод».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 березня, знизився на 0,09% - до 1026,12 пункта. Загальний обсяг торгів становив 51,32 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,03% - до 363,75 пункта. Загальний обсяг торгів становив 278,01 млн грн.