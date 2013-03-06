Fitch відкликало рейтинг євробондів Ferrexpo після рішення компанії не випускати їх

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинг євробондів компанії Ferrexpo, після того як компанія відмовилася від випуску паперів у лютому.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

«Після повідомлення компанії про те, що вона не планує розміщувати євробонди, ми змушені відкликати рейтинг», - сказано в повідомленні.

У повідомленні рейтингового агентства наголошується, що надходження від випуску євробондів планувалося направити на фінансування програми капіталовкладень, а також на додаткову ліквідність оборотного капіталу.

Як повідомляв УНІАН, швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, відмовилася від випуску євробондів на суму 500 млн дол. з причини розширення кредитних спредів та стійких фінансових позицій компанії.

Раніше, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши при цьому, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

До того ж міжнародні рейтингові агентства Standard&Poor's і Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічними євробондами Ferrexpo на 500 млн дол. рейтинг «B».

Довідка УНІАН. Компанія Ferrexpo є найбільшим експортером залізорудних окатишів з України та СНД і сьомим за величиною експортером у світі. Основними активами є Полтавський та Єристівський ГЗК. Основні споживачі - сталеливарні підприємства з Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії, Тайваню і Південної Кореї.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2012 фінансовому році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів у порівнянні з 2011 роком на 1,2% - 9,69 млн тонн. У 2012 році компанія видобула 29,76 тис. тонн залізної руди, що практично відповідає рівню 2011 року (29,637 тис. тонн). Виробництво концентрату в 2012 році збільшилося на 1,9% - до 11,7 млн ​​тонн.

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