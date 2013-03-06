Приватизація теплової генерації і обленерго позитивно позначилася на галузі - експерт

Приватизація теплової генерації та енергопостачальних компаній - обленерго - позитивно позначилася на розвитку підприємств галузі в Україні.

Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов під час круглого столу "Реформування ринку електроенергетики України", організованого Громадською радою при Міністерстві закордонних справ.

"Приватні власники теплової генерації та енергопостачальних підприємств розуміють, що, тільки працюючи системно і використовуючи новітні технології та постійно проводячи модернізацію виробництва, можна домогтися успіхів і вивести енергетику України з того занедбаного стану, в якому вона перебуває", - зазначив він.

Як позитивний приклад В.Щелкунов навів роботу підприємств найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК.

"ДТЕК реально багато працює над модернізацією системи, підвищенням енергоефективності підприємств шляхом залучення та вкладення інвестицій. Але за багато років проблем накопичилося стільки, що за один момент їх вирішити просто неможливо", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет Міністрів своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі. Мова йде про приватизацію державних пакетів акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго» і «Черкасиобленерго».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькіантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегемент генераціі представлений дев'ятьма ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

У 2013 році ДТЕК має намір інвестувати в розвиток всіх своїх підприємств більше 1,3 млрд доларів.