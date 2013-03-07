Індекс Dow Jones на торгах у середу оновив рекордний максимум

За підсумками торгів у середу, 6 березня, індекс Dow Jones зріс на 0,30%, досягнувши рекордного максимуму в 14296,24 пункта.

Індекс NASDAQ впав на 0,05%, становивши 3222,36 пункта.

S&P 500 зріс на 0,11%, досягнувши 1541,46 пункта, передає «Газета.Ru».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками торгів 5 березня, DJIA досяг рекордно високої позначки в 14200 пунктів.

"Важко уявити, що фондовому ринку ще є куди рости, особливо якщо порівнювати ситуацію в економіці зараз і в 2007 році. На жаль, окремі інвестори намагаються витягти прибуток тільки з росту індексів, забуваючи про диверсифікацію портфелів", - прокоментував ситуацію віце-президент інвесткомпанії Blanchard & Co. Девід Бім.

*** DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), торгованих у позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.