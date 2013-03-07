«Полтаваобленерго» планує 8 квітня змінити наглядову раду і правління підприємства

Енергопостачальна компанія «Полтаваобленерго» планує 8 квітня на зборах акціонерів змінити наглядову раду і правління підприємства.

Про це сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на зборах буде розглянуто звіт голови правління, наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік, затверджена річна фінансова звітність, відкликані голова та члени правління, обрані голова та члени правління.

Також ухвалять рішення про відкликання та обрання членів та голови наглядової ради.

Акціонери також планують розподілити прибуток, отриманий за результатами роботи в 2012 році та ухвалити рішення про виплату дивідендів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Полтаваобленерго» володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування та постачання електроенергії. Компанія обслуговує 43,6 тис. км електромереж, 10137 підстанцій. «Полтаваобленерго» забезпечує енергопостачання 746 тис споживачів.

У 2012 році «Полтаваобленерго» в порівнянні з 2011 роком подвоїла чистий прибуток до 140,759 млн грн.