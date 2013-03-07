Обсяг торгів на Варшавській біржі в лютому знизився більш ніж на 20%

Варшава. Обсяг торгів акціями на головному майданчику Варшавської фондової біржі (WSE) у лютому поточного року становив близько 5 млрд дол., що на 22% менше показників лютого минулого року і вдвічі менше, ніж у першому місяці 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, водночас, за даними WSE, обсяг торгівлі за перші два місяці поточного року перевищив показники січня-лютого минулого року на 19%.

У середньому в день обсяг торгів на головному ринку в січні-лютому становив 275 млн дол., що на 3,4% більше, ніж за перші два місяці 2012 року.

У лютому середня кількість транзакцій знизилася в річному виразі на чверть - до 44,1 тис.

Обсяг торгів на альтернативному ринку NewConnect - для менших компаній - минулого місяця знизився майже наполовину - до менше 30 млн дол., а з початку року зріс на третину - до 55 млн дол.

Середньоденний обсяг торгів за перші два місяці на NewConnect становив 1,2 млн дол. (-34%), а кількість транзакцій скоротилася до 3,2 тис. з 3,6 тис. за аналогічний період минулого року (-11%).

Як повідомляв УНІАН, у січні обсяг торгів акціями на Варшавській біржі зріс майже на 70% до близько 10 млрд дол., що є другим найбільшим показником в історії польського фондового ринку, а на NewConnect збільшився на 13% - до 27,9 млн дол.

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної на початку 1990-х років Варшавській фондовій біржі котируються папери близько 440 компаній, з яких понад 40 закордонні, зокрема 11 - з України.

Ще одна українська компанія торгується на NewConnect, де свої пакети продали понад 430 фірм.

Минулого року обсяг торгів акціями на головному майданчику Варшавської фондової біржі знизився приблизно на чверть - до 60,5 млрд дол., тоді як падіння обсягів торгівлі на NewСonnect становило майже 40% - до 370 млн дол.