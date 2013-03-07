Українська «Агроліга» планує цього року перейти на головний майданчик Варшавської біржі

Варшава. Українська сільськогосподарська група компаній «Агроліга», що дебютувала на альтернативному ринку Варшавської фондової біржі NewConnect у лютому 2011 року, планує перейти на головний майданчик польського фондового ринку до кінця поточного року.

Про це УНІАН повідомив член правління компанії Progress Holding (польський фінансовий консультант з переходу) Богдан Адамович на Польсько-Українському біржовому форумі у Варшаві.

Він зазначив, що акціонери компанії поки не вирішили, чи буде «Агроліга» випускати додаткові акції або просто перенесе свій пакет.

Б.Адамович зазначив, що українська компанія може стати першою закордонною фірмою з семи іноземних на NewConnect, яка перейде на головний ринок.

Раніше, за його словами, такий перехід з моменту створення альтернативного ринку в 2007 році здійснювали виключно польські компанії.

«Агроліга» відзначила в біржовому повідомленні, що рішення про перехід на головний майданчик Варшавського ринку ухвалять на позачергових зборах акціонерів до літа поточного року.

"Це було б природним кроком для компанії, яка котирується на NewConnect два роки, підтримує політику відкритого і прозорого бізнесу. Ми також зуміли заручитися підтримкою інвесторів, незважаючи на обережність, яку вони демонструють щодо українських емітентів", - заявив один з головних акціонерів Олександр Бердник.

Компанія повідомила, що, згідно з попередніми результатами, минулого року вона збільшила чистий прибуток на 82% до 3,2 млн євро при 16,5 млн євро виручки.

Богданович додав, що «Агроліга» зможе дебютувати на головному майданчику Варшавського ринку не раніше жовтня 2013 року, пояснивши це тривалою підготовчою процедурою.

Як повідомляв УНІАН, «Агроліга» під час приватного розміщення на NewConnect за 16,67% своїх акцій залучила 1 млн євро, які планувала витратити на модернізацію компанії. Її представники під час дебюту заявляли про плани перейти на головний ринок у 2014 році.

Довідка УНІАН. До працюючої на українському ринку з 1992 року групи компаній «Агроліга» входять шість фірм, які займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом. Компанії групи обробляють близько 7,2 тис. га земель у Харківській області та володіють молочним стадом з близько 850 голів.

За 41,66% акцій компанії належать її засновникам Олександру Бердникову та Ірині Поплавській.

Акції «Агроліги», які компанія продала за ціною майже 20 євро за штуку (за поточним курсом) на дебюті подорожчали на 40%, а на останньому закритті коштували близько 21 євро за акцію.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на більш ніж 40% - до 1,7 млн ​​євро при зростанні виручки майже вдвічі - до близько 7 млн ​​євро.

На головному майданчику Варшавської біржі котируються папери 11 компаній з України, а «Агроліга» - єдина українська компанія, що дебютувала на NewConnect.