Українські компанії за сім років залучили на Варшавській біржі понад 700 млн дол.

Варшава. Українські компанії в рамках первинних і вторинних розміщених своїх акцій залучили на Варшавській фондовій біржі (WSE) за останні сім років близько 720 млн дол. (за поточним курсом).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала член правління Варшавської біржі та голова представництва в Україні Беата Ярош на Польсько-Українському біржовому форумі у Варшаві.

Вона зазначила, що керівництво біржі вважає вдалою обрану стратегію залучення українських емітентів, нагадавши, що зараз на Варшавській біржі котируються акції 12 компаній з України.

"Думаю, що цих компаній було б більше, якби не ринкова ситуація, якби не те, що переоцінка на ринках призводить до того, що інвестори переносять IPO", - сказала вона.

Б.Ярош назвала суму, залучену українськими компанії, значною і закликала їх поліпшити комунікацію з ринком, оскільки це впливає на їх оцінку і на перспективи виходу на Варшавську біржу інших компаній з України.

Вона зазначила, що багато українських компаній вже дуже добре знають польський фондовий ринок, запевнивши, що Варшавська біржа має намір далі активно розвивати свою діяльність в Україні.

Б.Ярош додала, що Варшавська біржа є найбільшою в регіоні, нагадавши, що майже 50% обсягу торгів на польському фондовому ринку забезпечують закордонні інвестори.

Виконавчий директор Київського представництва Варшавської біржі Андрій Дубецький сказав УНІАН, що принаймні 5 компаній готові дебютувати на головному майданчику польського фондового ринку як тільки покращиться ситуація на ринках.

А.Дубецький сказав, що дебютів, скоріше за все, можна очікувати в другій половині поточного року.

Він також відзначив зростання інтересу до розміщення на Варшавській біржі, наголосивши, що дебютом цікавляться "якісні компанії", які представляють не тільки агросектор.

Як повідомляв УНІАН, минулого року на Варшавській біржі дебютувала тільки одна компанія після рекордних 7 у 2011 році, 2 компанії в 2010 і по одній в 2007 і 2006 роках.

Довідка УНІАН. На головному майданчику Варшавського ринку котируються акції близько 440 компаній, зокрема - 40 зарубіжних (найбільше з України). Варшавська біржа, яка вважає український ринок одним з пріоритетних, у травні 2011 року запустила перший національний індекс WIG-Ukraine, до якого увійшли папери 11 українських компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку.

Водночас, за останніми даними, акції тільки 5 компаній з України, зокрема однієї, що котирується на NewСonnect («Агроліга»), коштували дорожче, ніж на дебюті.

Капіталізація інших українських компаній знизилася від близько 40 до понад 90 відсотків.