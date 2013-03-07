Індекс Української біржі підвищився на 0,19%, індекс ПФТС - на 0,21%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 7 березня, підвищився на 0,19% - до 1028,11 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 220,67 млн грн, з них на фондовому ринку - 206,92 млн грн, на строковому ринку - 13,75 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери «Райфайзен Банк Аваль», які виросли на 0,76%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,21% - до 364,5 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 251,35 млн грн.