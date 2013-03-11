Австрійська Sberbank Europe AG стала основним власником українського «Фольксбанку»

Міжнародна фінансова група Sberbank Europe AG (Австрія) стала основним власником українського «Фольксбанку» (м. Львів), повідомив банк у системі розкриття інформації Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідно до одержаного 1 березня від депозитарію переліку акціонерів банку, власником пакету акцій у розмірі 839 353 208 штук, що складає 99,9230% голосуючих акцій, є Sberbank Europe AG (Австрія) як правонаступник всіх прав і зобов'язань Volksbank International AG (Австрія).

Довідка УНІАН. «Фольксбанк» (раніше - «Електрон Банк», м. Львів) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ за обсягом активів. З 2007 року банк став частиною групи Volksbank International AG (Австрія).

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,24 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,52 млрд грн, зобов'язання - 1,76 млрд грн, кошти клієнтів - 800,03 млн. грн, власний капітал - 478,94 млн. грн, статутний капітал - 420,0 млн. грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 66,44 млн грн.

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