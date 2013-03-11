Фінансова компанія «Акцепт» планує первинне розміщення облігацій на 300 млн грн

Фінансова компанія «Акцепт» (Київ), що займається операціями факторингу, планує з 19 березня почати первинне розміщення іменних процентних облігацій серії «А» на суму 300 млн грн.

Про це компанія повідомляє в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано e повідомленні, з 19 по 27 березня 2013 року емітент планує розмістити 300 000 штук іменних відсоткових облігацій серії «А» номінальною вартістю 1000 грн кожна. Розміщення буде проводитись на фондовій біржі ПФТС без залучення андеррайтера. Ставка купона в першому процентному періоді встановлена ​​на рівні 20% річних, з другого по четвертий процентні періоди - 15% річних, з п'ятого по сороковий періоди ставка встановлюється директором емітента, але не нижче ставки НБУ, з виплатою відсотків чотири рази на рік.

Фінансові ресурси, залучені у результаті розміщення облігацій, компанія планує спрямувати на проведення операцій факторингу.

Погашення облігацій заплановане з 26 грудня 2022 року по 30 травня 2023 року за рахунок коштів емітента, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності.

Довідка УНІАН. Фінансова компанія «Акцепт» працює на ринку України з 2012 року. Основними видами діяльності компанії є операції факторингу, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного повернення, надання позик, надання послуг фінансового лізингу. Сплачений зареєстрований статутний капітал компанії на момент реєстрації емісії становив 118,2 млн грн.

Компанія створена юридичною особою ТОВ «АТБ Лізинг».

Станом на дату ухвалення рішення про розміщення облігацій (25.01.2013 р.) учасником товариства також було юридична особа - ТОВ «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство», що діє від свого імені та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Київська нерухомість».