Українська біржа значно випередила динаміку ринків, що розвиваються - експерти

Індекс Української біржі (-0,6%) минулого тижня продемонстрував мінімальну волатильність, і його коливання становили всього 3 пункти.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх інформацією, з кінця жовтня 2012 року індекс UX зріс на 31%. Однак цього разу за таким значним зростанням не пішла хвиля фіксації прибутку, а ринок з лютого увійшов у «боковик». Тим не менш, з початку цього року динаміка UX (+8,2%) значно випереджає динаміку MSCI EM (+1%) - індексу ринків, що розвиваються.

Як вважають аналітики, негативно треба розглядати новину про істотний збиток Aвдіївського КХЗ (-0,12%) у 2012 році - 1,1 млрд грн. Компанія вже протягом чотирьох років фіксує збитки, знижуючи, таким чином, високий нерозподілений прибуток (2,4 млрд грн на кінець 2012 року).

За словами аналітиків, фондові індекси Європи і США зросли в п'ятницю, 8 березня, завдяки гарній статистиці зі США. Кількість робочих місць в економіці США збільшилася в лютому на 236 тис., а безробіття впало до мінімального з грудня 2008 року рівня у 7,7% порівняно з 7,9% у січні.