Індекс WIG-Ukraine за минулий тиждень знизився на 1,7%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку (WSE) WIG-Ukraine за останні п'ять торговельних сесій втратив ще 1,72% після майже 5-відсоткового зниження тижнем раніше, закрившись на рівні 646,21 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив тиждень зниженням на тлі зростання більшості основних індексів польського фондового ринку, додали більше 1,5%.

Національний WIG-Poland, до якого включені понад 300 з близько 440 компаній на Варшавській фондовій біржі, піднявся на 1,74% на тлі 0,5% зростання індикатора вартості паперів компаній з Центральної та Східної Європи WIG-CEE.

Український індекс, який знижується третій тиждень поспіль, минулого тижня просів головним чином за рахунок двох найбільших українських компаній на Варшавській фондовій біржі.

Kernel, що входить до WIG20 і мажоритарного акціонера якого Андрія Веревського минулого тижня суд позбавив депутатських повноважень, просів на 4,7%. Акції компанії на закритті у п'ятницю, 8 березня, вперше з кінця червня минулого року коштували дешевше 60 злотих (18,75 дол. за поточним курсом).

Друга найбільша українська компанія на WSE - Astarta втратила за останні п'ять торговельних сесій майже 3% своєї капіталізації.

Серед 11 українських компаній, які котируються на головному майданчику польського фондового ринку, минулого тижня подешевшали також один з найбільших в Україні виробників молока компанія IMC (-1,4%) і вуглевидобувач Coal Energy (-0,2%).

Лідером зростання вартості паперів стала сільськогосподарська компанія KSG-Agro (+16,5%), яка оголосила про початок програми викупу своїх акцій.

Більш ніж на 12% подорожчали акції виробника акумуляторів Westa, які на попередньому тижні додали майже 24%, проте на останньому закритті коштували на 93% менше, ніж у перший день торгів.

Папери судноплавної компанії KDM Shipping, яка дебютувала в серпні минулого року, додали ще понад 9% після 6-процентного зростання тижнем раніше, що дозволило їм досягти свого майже максимального рівня з початку дебюту. У п'ятницю акції компанії коштували 10,2 дол., що на 0,7 дол. менше історичного максимуму (за поточним курсом).

Акції інших українських емітентів, крім Sadovaya Group, що подорожчала на 8,5%, коштували на 0,5-3% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив попередній тиждень зниженням на 4,91% після приблизно 1-процентного зниження тижнем раніше.

Лютий, на початку якого український індекс вперше з травня 2012 року закрився вище 700 пунктів, індикатор закінчив зниженням на 2% після 8-процентного зростання в січні.

Довідка УНІАН. WIG-Ukraine, створений Варшавською біржею в травні 2011 року, торік досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму у 592 пункти - в травні. За весь 2012 рік український індекс втратив 8,5%, незважаючи на більш ніж 20-відсоткове зростання основних індикаторів WSE.

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