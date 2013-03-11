Обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень збільшився на 42%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 4 по 7 березня збільшився на 41,5% - до 396,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень знизився на 39,7% - до 81,7 млн ​​грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень збільшився на 117,67% - до 314,675 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 130,54 млн грн).

Станом на 7 березня 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 45,99 млн грн та цінні папери на суму 739 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 4 по 7 березня Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 0,57% - до 1028,11 пункта.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції "Центренерго", вплив яких становив -2,17 індексного пункта, "Райффайзен банку Аваль" (BAVL) (-2,09 пункти) і "Укрнафти" (UNAF) (-1,97 пункта).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів яких становив 38 млн грн, на другому місці "Центренерго" - 2,9 млн грн, далі йде "Райффайзен банк Аваль" - 2,37 млн ​​грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 73,4%, 5,61% і 4,59% відповідно.