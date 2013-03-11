Індекс Української біржі в понеділок знизився на 1,65%, індекс ПФТС - на 0,48%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 11 березня, знизився на 1,65% - до 1011,14 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 49,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 29,71 млн грн, на строковому ринку - 19,68 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери Авдіївського коксохімічного заводу, які подешевшали на 3,18%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,48% - до 362,75 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 181,88 млн грн.