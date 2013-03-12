«Яндекс» оголосила про проведення SPO, планується продати близько 7,4% акцій компанії

Російська інтернет-компанія «Яндекс» оголосила про проведення вторинного розміщення акцій (SPO), у рамках якого низка діючих акціонерів планують продати близько 7,4% акцій компанії, повідомляє «Прайм».

Зокрема акціонерами буде запропоновано до продажу 24 млн 253 тис. 987 акцій класу А, що становить 7,38% від загального числа акцій компанії (близько 328,7 млн паперів).

Серед акціонерів - засновники «Яндекса» Аркадій Волож (продає афільована з ним компанія Belka Holdings Limited) та Ілля Сегалович.

Крім того, акції планують продати компанія Emerald Trust, а також BC & B Holdings BV, яка володіє акціями від імені різних фондів, консультантом яких виступає Baring Vostok Capital Partners Limited. Як повідомило джерело, близьке до учасників розміщення, книга заявок буде відкрита протягом доби після оголошення про продаж акцій. «Тобто, в ніч з 12 на 13 березня книгу заявок планується закрити», - уточнив він.

Організаторами розміщення виступають Morgan Stanley, Deutsche Bank і Goldman Sachs. Ці ж банки були організаторами IPO "Яндекса" у травні 2011 року.