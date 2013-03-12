Український фондовий ринок сьогодні знижується

На українському фондовому ринку у вівторок, 12 березня, спостерігається зниження - індекс українських акцій UX за станом на 12:01 знизився на 0,59% - до 1005,15 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження акції "Укрнафти" (-1,80%), "Райффайзен Банку Аваль" (-1,68%), "Донбасенерго" (-1,61%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2,2 млн грн при загальному обсязі торгів у 10 млн грн.

Індекс фондової біржі ПФТС знизився на 0,50% - до 360,95 пункта.

Водночас на європейських фондових ринках у вівторок спостерігається різноспрямована динаміка. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,08%, тоді як німецький DAX знизився на 0,07%, французький CAC-40 - на 0,14%.